Российские фитнес-клубы пожаловались на проблемы с закупками премиальных тренажеров

Российским фитнес-клубам не хватает премиального оборудования и его комплектующих, поставки которых почти полностью обеспечивали производители из Европы и США. Также 75% игроков российского фитнес-бизнеса испытывают сложности с сервисным обслуживанием уже имеющихся западных тренажеров. Об этом «Газете.Ru» рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Заместить поставки продукцией из Китая и Тайваня в полном объеме не представляется возможным. Бренды в этих странах специализируются в основном на оборудовании бизнес и эконом-класса. Представители физкультурно-оздоровительной отрасли характеризуют сложившуюся ситуацию как » сложную». В частности, практически полностью отсутствует кардиооборудование — беговые дорожки, степперы, велотренажеры, эллиптические и гребные тренажеры). Также — высокотехнологичные образцы с умными цифровыми мониторами контроля и качества тренинга», – сказала Силина.

По ее словам, ранее премиальное оборудование поставляли в Россию около 50 западных брендов. После введения санкций в течение 2022 года с рынка ушли более десяти крупных игроков. В их числе американские производители Life Fitness и Precor, немецкая компания Cybex. А партнеры итальянской Technogym сократили присутствие и сейчас распродают только остатки. До санкционных ограничений доля спортивного оборудования российского производства составляла всего 10%, доля ввозимого оборудования из США и Европы составляла 30%, из Китая 60%.

Силина отметила, что российские производители способны запустить производство отечественного спортоборудования, но для этого необходимы технологии, сырье, кадры и деньги.

«С частью вопросов отраслевики справятся. Но самый сложный вопрос финансовый. Для создания такого производства потребуется минимум 1 млрд рублей и в среднем около 5 лет», — подчеркнула Силина.