Зампред «Руспродсоюза» Леонов: рост цен на кофе возник из-за проблем с производством

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Зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов рассказал, что тенденция подорожания кофе в 2022 году из-за проблем с производством характерна в целом для мировой конъюнктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, рост мировых цен на кофе в 2022 году наблюдается из-за проблем с производством, которые возникают вследствие неурожая, удорожания упаковки, удобрений и логистических сложностей. Он подчеркнул, что данная тенденция характерна для всех стран.

В публикации отмечается, что в сентябре мировые цены на кофе «арабика» по отношению к сентябрю прошлого года поднялись на 18,8%, на кофе «робуста» — на 6,6%

Леонов добавил, что укрепление стоимости на мировом рынке отразилось на цены и в России.

Он отметил, что в дальнейшем динамика будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют.

Ранее посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра заявил, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в будущем году на фоне проблем с урожаем в республике.

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