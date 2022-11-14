Аналитик Самиев счел приемлемой трату половины дохода на кредитные долги

Практика трат половины доходов на оплату долгов по кредитам является нормальной и приемлемой. Однако когда граждане начинают расходовать более двух третей имеющихся в наличии денежных средств от ежемесячных заработков, это уже становится критичным, приводит слова генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева «Лента.ру».

«Традиционно считается приемлемым, когда на обслуживание задолженности уходит до половины ежемесячного дохода, критичным — более двух третей», — заявил Самиев.

В ближайшее время на российском рынке потребительского кредитования может наступить волна просрочек. Это обусловлено менее строгим отбором потенциальных получателей ссуд со стороны банков, добавил он.

«Проблема еще и в логике займов: как правило, ипотеку, автокредиты берут при нормальном финансовом положении, для того чтобы улучшить, например, свои жилищные условия. Потребительские — когда возникают финансовые проблемы, но человеку все равно необходимо что-то купить», — пояснил Самиев.

Однако по его словам, для банков возможная волна клиентских просрочек по потребительским кредитам не принесет существенного урона. Это вызвано политикой высоких процентных ставок со стороны ряда финансовых организаций.

9 ноября РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил о выдаче по итогам октября рекордного числа товарных кредитов за последние пять лет. Этот показатель во втором месяце осени достиг 1,29 млн POS-договоров на общую сумму 37,5 млрд рублей.