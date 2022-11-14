РБК: китайский Pantum и российская «Катюша» захотели заменить россиянам принтеры HP и Canon

Китайский производитель Pantum и российская «Катюша» намерены заместить уход американских брендов Hewlett Packard (HP) и Canon на внутреннем рынке принтеров с помощью наращивания поставок собственной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, Pantum уже начал резко наращивать объемы поставок принтеров на российский рынок. До недавнего времени китайский производитель занимал по объему импорта в Россию (21%) одно из лидирующих мест наряду с американскими HP (27%) и Xerox (13%). Однако сейчас расклад сил поменялся в пользу азиатского игрока.

«В феврале доля HP (на российском рынке принтеров — «Газета.Ru») выросла до 38%, но затем положение всех иностранных вендоров ухудшилось: например, доля HP к сентябрю снизилась до 12%, Xerox — до 4%. Единственным исключением была Pantum, чья доля выросла до 67%», — заявил он.

По словам ведущего эксперта ITResearch Владимир Мироноса, еще одним возможным заместителем американской продукции на российском рынке принтеров может стать российская компания «Катюша», производственные мощности которой расположены в Зеленограде. Кроме того, не стоит забывать и о потенциале другой отечественной фирмы F+ imaging, которая располагает производством техники как в России, так и в Азии.

2 июня производитель техники Hewlett Packard (HP) объявил о своем уходе с российского и белорусского рынков. Это было обусловлено обострением геополитической обстановки в мире и относительно небольшими показателями выручки в этих странах. Так, в 2021 году бизнес в России принес компании только $1 млрд выручки — это около 1,6% от общего объема.