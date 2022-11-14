Десятки тысяч семей в Днепропетровской области Украины остались без воды

Власти Днепропетровской области сообщили о поломке ЛЭП, питающей насосную станцию региона

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Глава областной военной администрации Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко в своем Telegram-канале написал, что линия электропередачи, которая питала насосную станцию региона, повреждена. В результате без воды осталось 45 тысяч семей.

Он пояснил, что повреждение получено в Марганце в результате ночного удара.

«Сорок пять тысяч семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды», — сообщил Резниченко.

Глава администрации добавил, что энергетики занимаются ремонтом, чтобы запустить станцию.

10 ноября ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов на Украине. До этого компания сообщила о введении в Киеве и семи областях Украины аварийные отключения энергоснабжения.

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