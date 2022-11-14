Helly Hansen ушел из России

«Ведомости»: канадский производитель одежды Helly Hansen ушел из России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen покидает российский рынок. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на новых владельцев канадской дочки в России.

В конце августа генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев приобрели ООО «Хелли Хансен» у Helly Hansen Russia AS, в октябре компания получила новое название — «Ритейл РЦ».

Роганович уточнил, что в настоящее время под названием «Хансен» в России функционируют шесть аутлетов. Предполагается, что продукция в них закончится за 2-3 месяца. «Ритейл РЦ» планирует создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move. Первые такие точки откроются в московских торговых центрах «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон».

Бизнесмен рассказал, что в новых магазинах будет представлена одежда от Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor. Одежду этих брендов несколько недель назад перестали завозить в Россию, Роганович не пояснил, как будет осуществлена их доставка.

Большинство магазинов Helly Hansen закрылась или будет закрыта после распродажи запасов товаров, поделились с «Ведомостями» работавшие с компанией консультанты.

Helly Hansen объявила о приостановке работы своего онлайн-магазина в России после начала российской специальной военной операции на Украине. Поставки продукции в российские магазины были приостановлены, сайт бренда на территории РФ в настоящее время недоступен.

Ранее сообщалось, что японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu намерен покинуть российский рынок.

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