РБК: рост ввоза дешевого цемента из Белоруссии может привести к закрытию нескольких заводов в России

Резкое увеличение объемов ввоза белорусского цемента по более низким ценам в сравнении с конкурентами может привести к закрытию двух-трех заводов в России. Слова генерального директора крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемент» Вячеслава Шматова приводит РБК.

«В январе-октябре 2022 года импорт цемента (в Россию — «Газета.Ru») составил 1,74 млн тонн, а по итогам года может достичь 2,2 млн тонн, в том числе 1,5 млн тонн из Белоруссии <....> Рост импорта до 5 млн тонн приведет к вытеснению с рынка и закрытию двух-трех российских цементных заводов», — предостерег Шматов.

Риски для российских цементных предприятий от резкого роста импорта из Белоруссии увидел и управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. По его словам, увеличение объемов ввоза на 1 млн тонн означает закрытие одного цементного завода в стране. К настоящему времени поставки цемента нарастили сразу два завода на востоке республики — Белорусский цементный завод и «Кричевцементношифер».

В июле 2022 году вступил в силу запрет на поставки как российского, так и белорусского цемента в ЕС. В условиях санкций российский рынок остается для Минска едва ли не единственным перспективным направлением для экспорта, заявил Гузь.

«Российский рынок получается единственным, куда можно сбрасывать избыточные объемы без риска затоваривания собственного внутреннего», — заключил он.

23 сентября руководство крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемент» попросило правительство рассмотреть возможность введения скидок на грузовые перевозки строительных материалов предстоящей зимой. Эта мера была обусловлена намерением госхолдинга РЖД поднять тарифы на грузовые перевозки почти на 10% с начала 2023 года.