Reuters: глава Минфина США Йеллен заявила о введении новых санкциях против российского ВПК

Reuters: глава Минфина США Йеллен анонсировала санкции против 42 физлиц и юрлиц ВПК России

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Susan Walsh/AP

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции в отношении транснациональной сети, которая занимается закупкой технологий военного назначения для России. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что по словам министра, санкции коснутся «14 физических и 28 юридических лиц».

По ее словам, о санкциях может быть объявлено в понедельник, 14 ноября.

Ранее Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике. Она также отметила совместную работу Соединенных Штатов и Франции над помощью Киеву и «привлечением РФ к ответственности».

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в Евросоюз сообщало, что ЕС может ввести новые антироссийские санкции до конца года. Собеседник агентства также добавлял, что ведется работа над новыми санкциями против Белоруссии за внутреннюю ситуацию и поддержку России.

14 октября замглавы Минфина США Уолли Адейомо заявлял, что антироссийские санкции, введенные Западом, якобы лишили военно-промышленный комплекс РФ способности выпускать и обслуживать вооружения, «имеющие критическое значение для операций на Украине».

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