Власти Британии предупредили жителей страны о повышении налогов

Глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что для выхода из кризиса в стране будут подняты налоги. Это в первую очередь коснется наиболее состоятельных жителей Соединенного Королевства, сообщает Sky News.

Такую меру правительство страны решило принять с целью снижения инфляции, которая в этом году поднялась до рекордных значений за последние 40 лет.

«Мы будем просить всех идти на жертвы, но я думаю, что в справедливом обществе, которым является британское, нам нужно признать, что мы не можем просить о многом людей с наименьшим уровнем доходов», — цитирует Ханта ФАН.

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