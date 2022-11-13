Глава Минфина Британии Хант предупредил всех жителей страны о повышении налогов

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил в интервью Sky News, что все граждане страны столкнутся с повышением налогов.

«Мы будем просить всех идти на жертвы, но я думаю, что в справедливом обществе, которым является британское, нам нужно признать, что мы не можем просить о многом людей с наименьшим уровнем доходов», — сказал он.

По словам министра, новое правительство будет стремиться к снижению инфляции, которая достигла в сентябре в годовом исчислении 10,1%, что является наивысшим показателем за 40 лет.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в интервью газете The Times, что государство не может решить все проблемы граждан.

Он отметил, что правительству не по силам решить все проблемы, а в настоящее время ключевая цель в его работе — борьба с инфляцией.

1 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Сунак в своем решении о повышении налогов для покрытия дефицита бюджета лишь накидывает удушающую петлю на всю остальную экономику Британии.