«Укрэнерго»: в Киеве и семи областях Украины ввели аварийные отключения энергоснабжения

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В Киеве и семи украинских областях ввели экстренные отключения потребителей от энергетической системы. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«13 ноября введены графики аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после того, как ситуацию стабилизируют, в этих регионах продолжат действовать плановые отключения электроснабжения.

На этой неделе глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус заявил, что до конца недели, которая заканчивается 13 ноября, ситуация с электроэнергией на Украине улучшится.

Во второй половине октября президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей государства ограничить потребление электроэнергии. По его словам, украинцы должны сознательно подходить к использованию электричества на фоне дефицита в общей энергосистеме.

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