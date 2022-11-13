В России начали проектировать теплицы для выращивания овощей в ОАЭ и Саудовской Аравии

Крупнейший в России производитель теплиц — компания «Агрисовгаз» — начал проектировать теплицы для выращивания овощей в сложных климатических условиях Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора предприятия Максима Якибчука.

По словам гендиректора «Агрисовгаза», проектирование начали в рамках заключения контрактов с Абу-Даби и Эр-Риядом.

«Что касается зарубежных стран, Саудовской Аравии и ОАЭ, это очень перспективные рынки для нашей компании. Сейчас ведется предпроектная и проектная работа, а также процесс выбора технологий, которые соответствуют площадке заказчика», — сказал Якибчук.

Он отметил, что эти страны в настоящее время обеспечены собственным производством овощной продукции, как Россия восемь лет назад. В основном ОАЭ и Саудовская Аравия импортируют продукцию из Европы и Египта, а сами производят небольшое количество овощей.

На прошлой неделе пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что Саудовская Аравия решила расширить список поставщиков молочной продукции и баранины из России.

В конце августа член Саудовской экономической ассоциации Сулейман Ассаф сообщил, что Эр-Рияд хочет покупать у Москвы больше продуктов.