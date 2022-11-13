Мозамбик отправил на экспорт партию СПГ впервые в своей истории

Первая в истории Мозамбика партия сжиженного природного газа (СПГ) была отправлена на мировой энергетический рынок. Об этом сообщает портал Agence France-Presse.

«Наша страна сделала исторический шаг. Ожидается, что первая партия мозамбикского сжиженного газа поступит потребителям в странах Евросоюза», — отметил президент Мозамбика Филипе Ньюси.

По данным издания, первая партия СПРГ из Мозамбика была отправлена с плавучей платформы Coral South, которая подключена к шести подводным газовым скважинам. Они находятся на шельфовом месторождении в районе Ровума. При этом добыча в этом месте началась еще в июле.

В публикации добавили, что платформа может производить 3,4 млн тонн природного газа в год. Запасы участка оценили в 450 млрд кубометров газа.

11 ноября в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что импорт газа из России в ЕС за октябрь составил 7% при том, что в прошлые годы этот показатель находился на уровне 40%. То есть альянсу удалось сократить зависимость от Москвы по части поставок топлива на 33%. Отмечается, что импорт СПГ стал привлекательным из-за повышения цен на газ. В основном регион покупал сжиженный природный газ у Соединенных Штатов Америки.