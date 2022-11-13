В Ираке заявили о желании поддержать стабильные цены на нефть не выше $100 за баррель

Ирак собирается поддерживать цены на нефть на стабильном уровне, который не будет превышать $100 за баррель. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, передает Shafaq news.

«Ирак заинтересован в стабильности цен на энергоносители, мы не хотим, чтобы цены выросли выше 100 долларов и в то же время, чтобы они упали до уровня, способного повлиять на спрос и предложение», — отметил политик.

По его словам, Ирак, являясь членом ОПЕК, собирается провести ряд переговоров с другими участниками организации для того, чтобы те пересмотрели установленную квоту по добыче нефти.

22 октября директор департамента в министерстве нефти Ирака Али Алвард заявил, что объем добычи нефти на месторождении Бадра в Ираке будет наращиваться вместе с российской компанией «Газпромнефть».

До этого глава Миннефти Ирака Исхан Абдель Джабер заявил, что в иракском городе Кербела начал работать новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 140 тыс. баррелей в сутки. Отмечается, что на сегодняшний день НПЗ работает не на полную мощность, а когда это произойдет Ирак откажется от 90% общего объема импортируемых нефтепродуктов.