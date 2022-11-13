FT: производитель косметики Estee Lauder может приобрести модный дом Tom Ford 14 ноября

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder может провести сделку по покупке модного дома Tom Ford уже 14 ноября спустя четыре месяца переговоров. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что компания Tom Ford на этой неделе начала эксклюзивные переговоры с Estee Lauder по поводу приобретения бренда. Сумма сделки оценивается в $2,8 млрд.

При этом первая информация о переговорах компаний появилась еще в августе, но тогда говорилось о небольшом шансе для Estee Lauder, так как на покупку бренда претендовали многие другие организации.

11 ноября газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia) писала, что в крупных российских торговых центрах (ТЦ) продолжают работать более 150 зарубежных ретейлеров. Большая часть из них представляет на рынке США.

До этого заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что западные бренды косметики возвращаются в Россию, несмотря на санкции, поскольку этот рынок для них выгоден.