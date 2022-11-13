Финансист рассказал об опасности некоторых банковских вкладов

Финансист Свирин заявил, что инвестиционные вклады несут в себе повышенные риски

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Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что банки зачастую предлагают разместить средства на инвествкладах и вложиться в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), однако у таких продуктов есть риски.

Он отметил, что инвествклады состоят из депозитной и инвестиционной части, при этом застрахован в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) будет только депозит.

Перспективы инвестиций, по словам эксперта, будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Кроме того, следует внимательно проверять размер комиссии за управление деньгами.

Что касается ИСЖ, то это нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом, отметил Свирин. НСЖ позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или утраты дееспособности, или передать выплаты в наследство в случае смерти.

Финансист добавил, что эти продукты позволят получать доход в среднем на три-шесть процентов выше, чем при стандартном вкладе.

Ранее главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заявил, что один из рисков размещения денег на банковских вкладах – их обесценивание.

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