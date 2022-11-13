Глава Минфина Британии обвинил Россию в экономических проблемах страны

Глава Минфина Британии Хант: Россия спровоцировала рецессию в Великобритании

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Simon Dawson/Reuters

Министр финансов Британии Джереми Хант в интервью газете The Sunday Times заявил, что Россия спровоцировала рецессию в Великобритании.

Он указал, что если британскому Минфину вместе с Банком Англии удастся взять под контроль инфляцию, то затем получится снизить и процентные ставки по кредитам для физлиц и бизнеса. А после, по мнению министра, удастся все вернуть на круги своя. По словам Ханта, Великобритания лишилась стабильности в основном из-за ситуации на Украине.

«Это рецессия с маркировкой «сделано в России»», — заявил Хант.

Согласно предварительным оценкам, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала 2022 года сократился на 0,2%. Если тренд сохранится в четвертом квартале – это будет сигнал, что страна вошла в стадию рецессии.

Хант согласился с прогнозом Банка Англии, что рецессия может продлиться два года, но уточнил, что вопрос не в том, что Великобритания входит или нет в этот период, а в том, как можно сделать падение менее продолжительным.

В конце октября агентство Bloomberg написало, что за последний год в Британии удвоилось число людей, которые «с трудом сводят концы с концами».

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