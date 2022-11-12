La Repubblica: цены на газ в ЕС сохранятся выше €100 за мегаватт-час в ближайшие три года

Цены на газ в Евросоюзе сохранятся на уровне выше €100 за МВт/ч в ближайшие три года, что приведет к перекачке денег из Европы в страны-производители. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на оценки экспертного сообщества.

В статье отмечается, что трансформации коснутся и европейской промышленности, которая в условиях высоких цен на энергоносители должна поддерживать свою конкурентоспособность на глобальном рынке. Как пишет La Repubblica, цена на газ определяется рыночными механизмами, несмотря на скачки цен, связанные со спекуляциями.

По словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, приводимым изданием, цены фьючерсов на газ в определенный период будут повышены, поскольку странам Европы придется платить премию для привлечения сжиженного природного газ (СПГ), чтобы заменить топливо из РФ. В статье подчеркивается, что в Европе стремятся не заключать долгосрочных контактов, а фьючерсные цены уже запрограммированы на сезонный рост спроса.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства писало, что темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения — по сравнению с 2021 годом в октябре 2022 года инфляция в стране составила 10,4%.