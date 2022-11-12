Спецпосланник ООН: миру требуется $1 трлн для борьбы с изменениями климата

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Мировому сообществу требуется $1 трлн для успешного противодействия негативным последствиям изменения климата. Об этом заявил специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин, написал ТАСС.

«Согласно последним исследованиям в области изменений климата, миру нужен $1 трлн, чтобы справляться с последствиями климатических изменений», — сказал Мухиддин на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

По его словам, ранее на эти цели предлагали выделить $100 млрд. Но эта сумма составляет лишь 10% от требуемой. В первую очередь, финансовая помощь на преодоление последствий климатических изменений необходима развивающимся странам.

В первой половине сентября научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Сергей Семенов высказался о возможных последствиях глобального потепления для России.

На этой неделе газета The Guardian написала, что группа ученных в преддверии COP27 опубликовала отчет о состоянии криосферы, согласно которому Арктика в течение десяти лет может «окончательно» лишиться морского льда в летние периоды.

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