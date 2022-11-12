Портал «Мир квартир»: проживающие в соседних с Украиной регионах россияне распродают жилье

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россияне, которые проживают в соседних с Украиной территориях, начали активно продавать свое жилье. Об этом агентству РИА Недвижимость сообщил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По его словам, с начала 2022 года количество выставленных на продажу квартир и домов выросло почти на 40% в городах, которые соседствуют с территорией Украины. Лидеры по объему выставленной на продажу недвижимости — Белгородская и Курская области. В Брянской, Воронежской и Ростовской областях количество квартир и домов, которые их владельцы решили продать, увеличилось на 20%.

«Увеличение количества объектов связано с желанием населения продать недвижимость и переехать подальше от боевых действий», – пояснил Луценко.

При этом, по словам гендиректора портала «Мир квартир», подавляющее большинство собственников квартир в этих регионах не предлагают покупателям никаких крупных скидок.

На прошлой неделе эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков сказал, что при оформлении ипотеки необходимо обезопасить себя от различных рисков и обращать внимание на все возможные тонкости.

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