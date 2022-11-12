Заказчики смогут «выращивать» малые и средние предприятия для участия в госзакупках

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Корпорация «МСП»

Вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие госкорпорациям и крупным заказчикам с госучастием вводить программы
развития поставщиков из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) для участия в закупках.

Теперь крупные компании-заказчики смогут «выращивать» отобранные МСП путем финансовой, правовой, методической и иной поддержки для потенциального участия в закупках.

«Бенефициарами данной инициативы становятся как МСП, так и крупный бизнес, а также государство. Малый и средний бизнес, который примет участие в программе «выращивания», получит возможность для роста и гарантированный рынок сбыта» — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Она подчеркнула, что теперь заказчик обеспечивается продукцией отечественного поставщика в необходимом объеме, а государство решает задачи технологического развития, импортозамещения, увеличивает поступление налогов и создает новые рабочие места.

Заинтересованность в программе выразили такие компании, как РЖД, «Ростех», «Автодор».

В рамках программ «выращивания» госкомпания будет определять приоритетные направления поддержки МСП-поставщиков, проводить отбор участников и разрабатывать индивидуальные карты развития для победителей.

В результате производство и качество продукции поставщиков из числа малого и среднего бизнеса должны достичь уровня требований,
устанавливаемых крупнейшими заказчиками при закупочных процедурах.

Разработанные заказчиками программы будут публиковаться на цифровой платформе МСП.РФ или на корпоративной информационной системе госкопании, где малые и средние предприятия смогут заполнить форму заявки на участие в «выращивании».

Нововведения также предоставляют возможность малому и среднему бизнесу заключать долгосрочные «офсетные» договоры с госкомпаниями.

«Офсетный договор в рамках 223-ФЗ подразумевает, что МСП-поставщик выступает также в качестве инвестора, который на свои или заемные средства строит новое или развивает действующее производство. В свою очередь госкомпания в рамках офсетного договора берет на себя обязательство в течение нескольких лет закупать у МСП-инвестора его продукцию или услуги в определенном объеме.

Сейчас мы ведем работу с заказчиками для определения их запроса по заключению офсетных договоров», — пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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