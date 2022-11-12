Аналитик Сагалаев заявил о росте проблем с энергией в ЕС из-за санкций

Европейский союз (ЕС) в ближайшие несколько лет может столкнуться с более серьезными проблемами в удовлетворении энергопотребностей из-за введенных антироссийских санкций. Об этом ИА REGNUM заявил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Санкции ЕС против России беспрецедентны по своей широте, а также по серьезности последствий, которые в конечном итоге вылились на Евроблок. Все это может привести к расколу между Соединенными Штатами и Европой в решимости продолжения санкции, потому что США выглядят намного лучше в плане энергии», — отметил Сагалав.

По его словам, до введения санкций Россия поставляла большую часть энергоносителей в европейский регион. Однако теперь поставок практически нет, а из-за похолодания усилия по экономии энергии дошли до пика и начали пропадать. Кроме того, европейские предприятия не только снизили потребление энергии, но и начали закрывать производство. При этом некоторые компании могут переехать в другие страны ради экономии расходов на энергию.

Он добавил, что правительства ЕС должны ясно видеть, к чему приводят санкции и как они влияют на глобальную энергетическую безопасность. Кроме того, рост цен на энергоносители и инфляция уже привели к протестам в некоторых городах Европы.

11 ноября политолог, гендиректор и член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что в ЕС противники антироссийских санкций на сегодняшний день остаются в меньшинстве, однако перевес в их сторону может случиться уже к концу зимы 2022-23 годов.