Туроператоры начали продажу путевок в Турцию со скидками до 40% на лето 2023 года

Российские туроператоры начали продавать путевки в Турцию со скидками до 40% на летный отдых в 2023 году. Об этом РИА Новости заявили представители отрасли.

«Открылись продажи туров в Турцию на летний сезон-2023 из 11 городов вылета в Анталью и 3 городов в Бодрум и Даламан. В Анталью туры доступны с вылетом из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Калининграда, Тюмени, Сургута, Омска, Уфы и Самары », — отметили в пресс-службе Anex Tour.

Другие участники рынка также заявили о начале продажи туров на лето 2023 года. При этом по раннему бронированию скидки могут составить от 20% до 40%. При этом процесс подписания соглашений с отелями в Турции еще не завершен, так как не все смогли предоставить цены на будущий год. Однако до конца 2022 года этот процесс должен завершиться.

Некоторые туроператоры указали, что в прошлом году Турция лидировала среди стран по раннему бронированию. Однако в этом году у россиян на первом месте Объединенные Арабские Эмираты. При этом рост спроса на летные туры 2023 года в Турцию произошел на этой неделе.

19 октября в Ассоциации Туроператоров России (АТОР) сообщили, что отдых в Турции следующим летом подорожает в среднем на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.