В Херсонской области рассказали об угрозах для Северо-Крымского канала

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что работе Северо-Крымского канала в данный момент ничего не угрожает. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым», — сказал он.

Ранее Владимир Леонтьев заявил, что Каховская гидроэлектростанция продолжает работу, несмотря на «интенсивные» обстрелы со стороны Вооруженных сих Украины (ВСУ). При этом он отметил, что работа ГЭС в дальнейшем может быть под вопросом, так как станция разделяет правый и левый берег Днепра.

До этого представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев заявлял, что ВСУ увеличили интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуре города.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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