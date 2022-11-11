В РЖД сообщили о полном выполнении обязательств по норме запасов энергоресурсов

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) полностью выполняет свои обязательства по обеспечению нормативного запаса энергоресурсов и находится в оперативном взаимодействии с российским министерством энергетики. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы РЖД.

«РЖД держит на особом контроле перевозки топлива для предприятий энергетики и ЖКХ. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минэнерго и полностью выполняет свои обязательства по обеспечению нормативного запаса ресурсов», — сказано в сообщении.

В холдинге отметили, что перевозка угля внутри России является приоритетом. За первые девять месяцев 2022 года (январь — сентябрь) объем транспортировки угля для нужд энергетики и ЖКХ вырос на 6,6% (до 63,7 млн тонн) относительно аналогичного периода 2021 года.

Во второй половине сентября стало известно, что добыча угля в России по итогам 2022 года может сократиться на 4,2% относительно 2021 года, а в 2023 году — еще на 9,5%.

Тогда же глава Роснедр Евгений Петров заявил, что технологически извлекаемых запасов нефти России хватит на 39 лет, газа — на 62 года. Рентабельно извлекаемых запасов нефти (тех, которые можно продать при уровнях цен конца 2021 года в $70-80 за баррель) должно хватить на 33 года.