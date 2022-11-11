Еврокомиссар Джентилони: страны ЕС накопили достаточно газа, чтобы пройти предстоящую зиму

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз накопил достаточные резервы «голубого топлива», чтобы пройти предстоящую зиму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Текущие уровни заполнения хранилищ газом кажутся достаточными, чтобы позволить нашим экономикам пройти эту зиму», — рассказал Джентилони.

Еврокомиссар подчеркнул, что продолжение политики снижения спроса и диверсификация поставок должны дать Евросоюзу возможность избежать серьезной нехватки газа до конца 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan сообщило, что Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что странам Евросоюза необходимо как можно быстрее начать совместные закупки природного газа для смягчения биржевых цен на топливо в регионе.

По его словам, Европе также следует продолжать активное сотрудничество и переговоры с важными союзниками, включая США и Норвегию. От эффективности переговоров с этими странами будет зависеть энергетическая безопасность всего региона.

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