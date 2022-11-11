ООН: мир нуждается в зерне и удобрениях из России, «любите вы ее или нет»

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить», — сказал он.

По его словам, зерновая сделка сейчас необходима, и ООН делает все возможное, чтобы она была продлена.

Ранее руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи заявила, что новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по зерновой сделке начался в Женеве. Об этом она сообщила на брифинге.

Российскую делегацию возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвуют генсекретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН Мартин Гриффитс.

Украина выступает за продление соглашений о вывозе продовольствия из страны не менее чем на год и их расширение на порты в Николаевской области. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

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