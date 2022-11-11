В России снизился спрос на маркетологов после обострения конфликта на Украине

С конца февраля 2022 года, когда конфликт на Украине перешел в активную фазу, спрос работодателей на маркетологов в России так и не восстановился. Осенью спрос на подобных специалистов остается на 8-12% меньше, чем год назад, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследований Roistat и hh.ru.

«В сентябре и октябре на российском рынке было по 48 тыс. вакансий для специалистов в этой сфере, что сравнимо с уровнем спроса зимы 2021 года. Однако в целом осенью спрос остается на 8-12% меньше, чем год назад», — говорится в материале.

При этом маркетологи сами снижали активность в поиске работы. После спада весной наметилась тенденция роста по этому показателю, однако он все еще не дотягивает до уровня начала 2022 года.

«С июля число резюме в сфере маркетинга демонстрирует рост. Однако оно все еще не достигает уровня начала года: в октябре резюме разместили 176,5 тыс. специалистов, а в январе их было 183,5 тыс.», — уточняется в статье.

Причиной спада на рынке маркетинга в России аналитики связывают с оттоком зарубежных работодателей в этой сфере в связи с обострением геополитической обстановки и действием международных санкций против Москвы. В итоге без постоянного места труда осталось множество специалистов, указал гендиректор DigitalMust Алексей Таранов.

«Без работы осталось много специалистов, рынок на стороне тех, кто предлагает работу, а не ищет», — заключил Таранов.

2 ноября в рекрутинговой компании hh.ru рассказали о наибольшем среди представителей всех специальностей оттоке российских руководителей проектов, дизайнеров и программистов в страны СНГ для поиска работы после начала мобилизации, объявленной 21 сентября. При этом, по самым оптимистичным оценкам, минимальное количество уехавших из России специалистов на начало ноября приблизилось к 300 тысячам человек.