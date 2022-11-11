Грузоперевозчики заявили о росте цен на дизель в России

Из письма компании «Газпромнефть — Региональные продажи» следует, что топливные компании предупредили перевозчиков о том, что поэтапно пересматривают цены на дизель в сторону их роста. Об этом пишут «Известия».

С новой стоимостью прежде всего столкнутся Новосибирская, Омская, Кемеровская области. Для них скидка составит 0%, к тому же предпринимателям, которые потребляют в месяц до 100 тыс. л, придется уплатить сервисный сбор. Он состоявляет в 3,61%.

Такие условия будут АЗС «Газпромнефти» и на онлайн-платформе компании «Опти24».

В ассоциации «Грузавтотранспорт» рассказали про аналогичные сообщения предпринимателям от других топливных компаний.

Сообщается, что более 50% приходится на ИП, которые в месяц покупают до 100 тыс. л, около 10% — на крупные компании, которые потребляют до 3 млн л.

Раннее сообщалось, что Германия заместила российскую нефть альтернативными поставками. В преддверии эмбарго на нефть из РФ, которое должно вступить в силу 5 декабря этого года, на завод впервые была поставлена морская партия нефти через порт польского Гданьска. До сих пор нефтеперерабатывающий завод, который снабжал топливом большую часть северо-восточной части ФРГ, получал нефть из России через нефтепровод «Дружба».