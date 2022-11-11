«Ъ»: российские ТЦ не ожидают восстановления трафика даже в предновогодний период

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Операторы торговой недвижимости не ждут, что традиционный период предновогодних скидок принесет привычный доход. Участники рынка прогнозируют спад трафика на 8–14% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что конец ноября и декабрь традиционно является высоким сезоном для ретейлеров и торговых центров. Но в текущем году предполагается, что дисконты, которые уходящие из России западные компании устраивали с весны, уже приелись покупателям.

Президент Baon Илья Ярошенко сомневается, что в этом году ретейлеры будут проводить акции в привычном объеме, принимая во внимание дефицит товара у fashion-сетей. Он пояснил, что ассортимент на осень-зиму заказывали в феврале — марте, когда курс доллара доходил до 130 руб., а кредиты были недоступны.

Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов и глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько полагают, что локальные мероприятия в ТЦ смогут привлечь посетителей на фоне ограничений предновогодних уличных мероприятий из-за специальной военной операции на Украине. Но эксперты сомневаются, что это сможет серьезно повлиять на выручку ретейлеров.

«Черная пятница» — день, с которого в России и других странах начинается сезон предновогодних распродаж и пик активности интернет-мошенников. Действуя от имени популярных брендов, злоумышленники крадут деньги с банковских карт россиян. Вместе со специалистами по информационной безопасности «Газета.Ru» перечисляет самые распространенные мошеннические приемы и рассказывает, как на них не попасться.

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