Банк России вышел из капитала АО «МИнБанк»

Банк России вышел из капитала АО «Московский индустриальный банк», сообщается на сайте регулятора.

«Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций акционерного общества «Московский индустриальный банк». Банк России больше не является его акционером. Не позднее мая 2023 года ожидается присоединение банка к ПАО «Промсвязьбанк», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководство Центробанка (ЦБ) в настоящее время не видит возможностей для отмены обязательных резервных требований для российских банков.

В настоящее время российские банки должны постоянно держать на своих счетах у регулятора минимальный процент от рублевых и валютных пассивов.

10 октября газета «Ведомости» сообщила о предложении Сбербанка к ЦБ отказаться от обязательных резервных требований для российских кредитных организаций. По подобному пути, в частности, пошли центральные банки ведущих стран мира, включая Англию, Канаду, Австралию, Швецию, Новую Зеландию и Гонконг.