Глава МИД Конго назвал лицемерием поставки зерна в Европу, а не в Африку

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо назвал лицемерием поставки зерна в Европу вместо Африки. Его слова приводит РИА Новости.

«Большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы, а не в порты стран, где, как говорили, случится катастрофа... В нашем мире много лицемерия», — сказал Гакоссо.

Министр отметил, что положительно относится к зерновой сделке, но призвал не драматизировать ситуацию в Африке. По его словам, заявления о том, что африканцы умрут с голоду без зерна, являются примером пропаганды.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что украинская сторона предложила ООН и Турции продлить зерновую сделку на год и включить в нее порты Николаевской области. По его словам, порты юга Николаевской области обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт.

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