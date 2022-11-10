Польша ввела санкции в отношении командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный список МВД Польши.

Уточняется, что Алаудинов стал семнадцатым человеком, в отношении которого Польша ввела санкции после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В официальном списке МВД Польши, указано, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории страны, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.

В польском санкционном списке, опубликованном 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в числе которых оказались предприниматели Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко и Алексей Мордашов.

Ранее сообщалось, что российский журналист Олег Кашин (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) попал под санкции со стороны Украины, соответствующий документ подписал президент страны Владимир Зеленский.