The Times: к 2030 году в Британии может не остаться ночных клубов из-за рекордной инфляции

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордным уровнем инфляции в стране. Об этом написала газета The Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA.

По данным CGA, ежемесячно в Соединенном Королевстве закрываются 14 ночных клубов. С января по сентябрь 2022 года в Великобритании перестали работать 123 клуба. До начала пандемии коронавируса — в марте 2020 года — в стране насчитывалось 1446 клубов. Сейчас их на 20% меньше — 1068.

Согласно прогнозам ассоциации ночной индустрии Night Time Industries Association (NTIA), без государственной поддержки половина оставшихся заведений закроются в 2023 году. Дело в том, что расходы организаций выросли на 30%, а посетители стали тратить меньше на 15%.

Во второй половине августа агентство Bloomberg написало, что ночные клубы в Лондоне вновь столкнулись с кризисом после пандемии коронавируса и могут закрыться в результате роста цен на электроэнергию и инфляцию.

В середине августа пресс-служба Национальной статистической службы Соединенного Королевства сообщила, что уровень инфляции в Великобритании в июле поднялся до 10,1%, что стало самым большим показателем с 1982 года.

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