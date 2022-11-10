В Госдуму внесли законопроект об упрощении трудоустройства подростков

В Госдуму внесли законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет

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Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, позволяющий упростить трудоустройство несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к проекту разъясняется, что в целях снятия ограничений в трудоустройстве несовершеннолетних граждан предложено внести поправки в Трудовой кодекс России.

Например, в случае одобрения законопроекта, станет возможным «исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет».

Ограничения по трудоустройству подростков до 14 лет могут снять в целях выполнения легкого труда, не представляющего угрозы для здоровья. Основные условием будет, чтобы занятость была в свободное время от получения образования.

Еще предлагается отменить необходимость согласовывать расторжение трудового договора с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.

В свою очередь один из авторов законопроекта, глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев уточил, согласно исследованиям, 9 из 10 подростков хотели бы начать работать до 18 лет.

Ранее молодежный комитет ГД поднял вопрос об упрощении процесса трудоустройства для подростков.

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