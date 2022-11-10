Росавиация остановила сертификацию вертолета Ка-62 из-за проблем с импортозамещением

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о прекращении расширенной сертификации вертолета Ка-62 из-за множества иностранных деталей и проблем с импортозамещением. Об этом Нерадько заявил на Вертолетном форуме, передают «Ведомости».

От отметил, что воздушное судно получило сертификат типа ограниченной годности еще в 2021 году, но работы в данный момент приостановили из-за «известных обстоятельств».

«Рассчитываем, что они будут продолжены в ближайшее время», — выразил надежду руководитель Росавиации.

В свою очередь директор по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Игорь Паньшин рассказал, что вертолет Ка-62 на 60% зависит от импорта — за рубежом приходится закупать лопасти, материал, двигатели и авионику. Теперь, по его мнению, нужно «все пересматривать», так как сотрудничество с иностранными поставщиками разорвано.

Паньшин сообщил, что стендовые испытания обновленного вертолета планируется завершить в 2024 году, а дополнительные сертификационные испытания и совместные государственные испытания — в 2025 году.

Ранее Росавиация и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Приморья, но это не гарантирует старт перелетов. Билетов на эти рейсы пока нет в продаже и пока нельзя сказать точно, что эти рейсы будут.