Греф: объем выдачи кредитов Сбера вернулся на докризисный уровень

Ежемесячный объем выдач кредитов Сбербанка вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года. При этом с начала текущего года розничный портфель кредитной организации вырос на 9%, корпоративный — на 11,9%, сообщили в пресс-службе банка.

«Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень 2-го полугодия 2021 года», — заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По итогам первых десяти месяцев 2022 года банку удалось восстановить прибыльность. Чистая выручка кредитной организации за это время превысила 50 млрд рублей. При этом в прошедшем месяце банк заработал 122,8 млрд рублей, уточнил он.

31 октября пресс-служба Сбера сообщила, что свой первый вклад в банке с начала года открыли два миллиона человек. Всего на данный момент в банке 17,8 миллионов вкладов и 13,3 миллиона вкладчиков. По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, в настоящее время сберегать может каждый — независимо от размера заработка, возраста или профессии.