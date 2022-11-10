Депутат бундестага Котре: ФРГ не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой

ФРГ не гарантировала себе надежность газоснабжения предстоящей зимой, несмотря на почти заполненные хранилища. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, передает ТАСС.

По словам парламентария, Германия часть своего газа поставляет за границу, правительство при этом не уточняет, какая доля ресурса остается в самой стране.

«При холодной зиме запасов хватает на месяц. Даже если российский газ удастся заменить, то стоимость будет в разы дороже», — высказал мнение депутат.

Он также предупредил, что увеличение цен на энергоресурсы может стать причиной снижения благосостояния населения. По словам Котре, федеральное правительство Германии делает из России «козла отпущения, чтобы отвлечь от своих ошибок».

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сетевых агентств в разных странах, сообщила, что Евросоюз (ЕС) смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.