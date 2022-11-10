Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить «от зарплаты до зарплаты»

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий рассказал, что следует научится укладываться в бюджет, чтобы снизить зависимость от зарплаты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в первую очередь необходимо сократить расходы, например, совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление.

Осадчий подчеркнул, что также можно использовать банковские карты с выгодным кешбэком, отказаться от вредных привычек и повысить свою финансовую грамотность.

Ранее эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал, что при оформлении ипотеки необходимо обезопасить себя от различных рисков и обращать внимание на все возможные тонкости.

По его словам, еще одна проблема заключается в росте рисков при вложениях в новостройку. Речь идет о том, что застройщиков освободили от штрафов за срыв сроков сдачи объекта до конца года. То есть покупатели остались без рычагов давления на тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности.