Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить «от зарплаты до зарплаты»

Аналитик Осадчий посоветовал сократить расходы, чтобы не жить «от зарплаты до зарплаты»

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Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий рассказал, что следует научится укладываться в бюджет, чтобы снизить зависимость от зарплаты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в первую очередь необходимо сократить расходы, например, совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление.

Осадчий подчеркнул, что также можно использовать банковские карты с выгодным кешбэком, отказаться от вредных привычек и повысить свою финансовую грамотность.

Ранее эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал, что при оформлении ипотеки необходимо обезопасить себя от различных рисков и обращать внимание на все возможные тонкости.

По его словам, еще одна проблема заключается в росте рисков при вложениях в новостройку. Речь идет о том, что застройщиков освободили от штрафов за срыв сроков сдачи объекта до конца года. То есть покупатели остались без рычагов давления на тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности.

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