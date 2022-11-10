Торгпред США обсудил с вице-премьером Украины восстановление украинской экономики

close
100%
Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на встрече в Вашингтоне с вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудила поддержку в восстановлении экономического сектора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тай.

«Представитель Тай и первый вице-премьер Свириденко обсудили твердую приверженность США помощи Украине в восстановлении после вторжения и важность совместной тесной работы как с представителями бизнеса, так и с представителями наемных работников в обеих странах с тем, чтобы поддержать Украину по мере восстановления ее экономики», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США изучает варианты оказания помощи властям Украины в восстановлении энергосистем страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть