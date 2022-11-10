Торгпред США обсудил с вице-премьером Украины восстановление украинской экономики

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на встрече в Вашингтоне с вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудила поддержку в восстановлении экономического сектора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тай.

«Представитель Тай и первый вице-премьер Свириденко обсудили твердую приверженность США помощи Украине в восстановлении после вторжения и важность совместной тесной работы как с представителями бизнеса, так и с представителями наемных работников в обеих странах с тем, чтобы поддержать Украину по мере восстановления ее экономики», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США изучает варианты оказания помощи властям Украины в восстановлении энергосистем страны.