«Известия»: объем наличных на руках у граждан и бизнеса достиг рекорда

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

По итогам сентября 2022 года объем наличных денег на руках у граждан, бизнеса и ИП достиг 14,2 трлн рублей. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России (ЦБ РФ), это стало рекордом с 2015 года.
За год показатель вырос на 1 трлн рублей, при этом всего за месяц на фоне объявления мобилизации он увеличился на 694 млрд.

Эксперты считают, что желание иметь столько наличности на руках связано с повышением нестабильности на фоне введения антироссийских санкций и экономических изменений. В частности, такое мнение высказал председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

Он также добавил, что ставки по сберегательным продуктам в рублях снижаются, а в валюте фактически становятся отрицательными за счет комиссий. Эксперт полагает, что россияне снимают средства и откладывают на среднесрочные потребности.

За счет таких объемов снятия денег, объем наличных вне банковской системы по итогам сентября оказался даже выше, чем в марте.

Ранее эксперты рассказали о влиянии приезда россиян на экономику стран СНГ. Выезд россиян в страны СНГ на фоне частичной мобилизации позитивно влияет на экономики принимающих государств, однако несет в себе риски инфляции и роста социальной напряженности, считают ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяна Орлова и участники рынка.

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