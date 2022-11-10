Польский депутат Плажиньский упрекнул Германию за ведение дел в России

Депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» раскритиковал немецкий бизнес за ведение деятельности в России, передает портал TVP Info.

Представитель Польши отметил: «Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом».

Плажиньский уверен, Германия хочет продолжать бизнес в РФ. При этом он считает, что заплатить за это придется »Украине и всей Европе».

Парламентарий указал, что «порядочные страны», такие как Польша, должны противостоять этому, необходимо найти способ этого не допустить. Германия поступает плохо, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ ведет переговоры с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea после сообщений СМИ о том, что добыча российского газового конденсата компанией, помимо прочего, может перерабатываться в реактивное топливо для применения в ходе специальной военной операции РФ на Украине.