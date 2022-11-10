Польский депутат Плажиньский упрекнул Германию за ведение дел в России

close
100%
Unsplash

Депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» раскритиковал немецкий бизнес за ведение деятельности в России, передает портал TVP Info.

Представитель Польши отметил: «Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом».

Плажиньский уверен, Германия хочет продолжать бизнес в РФ. При этом он считает, что заплатить за это придется »Украине и всей Европе».

Парламентарий указал, что «порядочные страны», такие как Польша, должны противостоять этому, необходимо найти способ этого не допустить. Германия поступает плохо, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ ведет переговоры с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea после сообщений СМИ о том, что добыча российского газового конденсата компанией, помимо прочего, может перерабатываться в реактивное топливо для применения в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть