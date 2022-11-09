Сбер празднует день рождения и дарит клиентам подарки

Сбер в пятый раз проводит «Зеленый день» с раздачей подарков клиентам, празднуя очередную годовщину своего основания. 12 ноября самый большой банк страны отмечает свой 181-й день рождения.

В честь этого события с 10 по 12 ноября в банке действуют уникальные предложения для физических лиц по кредитам, вкладам, дебетовым и кредитным картам, обезличенным металлическим счетам (ОМС), аренде сейфовых ячеек, а также льготные курсы обмена валюты.

«В очередной раз мы приготовили большое количество предложений для наших клиентов, потому что мы считаем, что день рождение банка — это мероприятие, в котором должны принять участие все наши клиенты и разделить эту радость, получить выгоду от тех продуктов, которые есть у банка», — подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на пресс-конференции, посвященной «Зеленому дню».

Наибольшую выгоду могут получить владельцы годовой подписки СберПрайм и СберПрайм+ — они получат самый большой кешбэк и самые выгодные условия по продуктам банка. Например, если с 10 по 12 ноября открыть вклад на сумму от 100 тыс. руб., то со СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5 процента годовых, а для остальных клиентов — с 6,2 до 7,5 процента годовых, рассказал Кирилл Царев.

Подписчики СберПрайм+, взявшие кредиты в «Зеленый день», будут ежемесячно получать кешбэк бонусами СберСпасибо, фактически это значит, что ставка по кредиту снизится на полуторапроцентных пункта.

Для всех клиентов Сбера на «Зеленый день» действует специальное предложение по потребительским кредитам с рекордно низкой ставкой на первый месяц: всего четыре процента годовых.

Самым массовым подарком станет повышенный кешбэк по всем картам Сбера, как дебетовым, так и кредитным.

С 10 по 12 ноября за онлайн-покупки у партнеров Сбера будет повышенный кешбэкбонусами СберСпасибо в размере 10 процентов.

Обладатели подписки СберПрайм+, а также клиенты СберПремьер, СберПервый или SberPrivate Banking получат по своим Дебетовым и Кредитным СберКартам повышенные начисления 35% с 10 по 12 ноября за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров экосистемы.

А для новых кредитных карт, открытых с 10 по 12 ноября, аналогичные условия получения повышенного кешбэка будут действовать до самого конца года, как и пониженная ставка 9,8 процента годовых.

Присоединились к праздничной акции Сбера и другие компании экосистемы.

Сервис для онлайн-покупки и продажи автомобилей СберАвтосовместно с Сетелем Банком разыгрывает призысреди своих клиентов. При покупке как нового, так и подержанного автомобиля до 15 декабря можно выиграть погашение кредита на сумму до полутора миллиона рублей, сертификат на подключение к программе «Помощь на дороге» на три года и сертификат на сумму 10 000 руб. для покупок в категории «Авто» на маркетплейсеСберМегаМаркет.

Праздничные льготные и бонусные предложения для своих клиентов приготовили СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, Самокат, Кухня на районе, СберЗдоровье, ЕАПТЕКа, СберМобайл, Ситидрайв, СберДиске, Okko.