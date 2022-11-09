Власти Венгрии ограничат рост цен на яйца и картофель на фоне увеличения инфляции

Власти Венгрии вводят ограничения на цены на яйца и картофель из-за роста инфляции, которая по итогам сентября превысила 20% и составила 20,1% в годовом выражении. Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Золтан Ковач в своем Twitter.

«По решению правительства вводятся новые ограничения на цены на яйца и картофель. Хотя санкции остаются самой большой угрозой для экономики Венгрии, правительство стремится снизить инфляцию вдвое к концу 2023 года», — написал Ковач.

По данным местных СМИ, после введения ограничения розничная цена на эти два продукта не должна превышать показатели по состоянию на конец первого месяца осени 2022 года. Это означает, что цена на яйца снизится на 25%, а на картофель — на 10%. Эта мера может привести к снижению инфляции на 0,1-0,2%.

26 сентября премьер-министр Венгрии Виктор счел антироссийские санкции западных стран причиной всех экономических бед в Европе. В результате этих мер цены на энергию в регионе увеличились в несколько раз, что в свою очередь привело к росту инфляции во всех странах Евросоюза.