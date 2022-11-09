Тинькофф Инвестиции и Московская биржа объявили о запуске торгов опционами

Тинькофф Инвестиции совместно с Московской биржей запустили торги премиальными опционами на акции. Об этом сообщает пресс-служба брокера.

Опционы торгуются на срочном рынке Московской биржи и доступны всем клиентам «Тинькофф инвестиций» на любом тарифе. В настоящее время инвесторам доступны опционы на 20 наиболее ликвидных российских акций, среди которых бумаги «Газпрома», Сбербанка, TCS Group, «Лукойла», Х5 Group, Polymetal, «Яндекса», Ozon. В дальнейшем список будет расширяться, уточняют в банке.

В «Тинькофф» поясняют, что опцион — инвестиционный инструмент, который при ограниченном риске и минимальных вложениях дает возможность заработать намного больше, чем на классических активах, таких как акции. Так, рост базового актива даже на 10% может принести покупателю опциона 100 и более процентов прибыли.

Риск клиента, приобретающего опцион, ограничен только премией, которую он платит при покупке. Далее клиент не несет расходов. Стоимость опциона зависит от спроса на него, а также от стоимости самой акции.

Опцион, как и любой другой биржевой инструмент, можно продать в любое время, зафиксировав доход. Однако, если клиент дождется исполнения опциона, то может получить разницу между актуальной стоимостью актива и ценой исполнения опциона.

Квалифицированные инвесторы «Тинькофф инвестиций» получат доступ к опционам на акции по умолчанию, неквалифицированным для этого необходимо пройти тестирование.

«Опционы на акции широко распространены за рубежом. На нашем рынке сложилась иная ситуация. С момента становления срочного рынка в России его инструментами пользуются преимущественно трейдеры. Тинькофф Инвестиции сделали продукт, казавшийся сложным, доступным каждому инвестору — даже новичкам», — рассказал директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко.

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов называем новый продукт уникальным, поскольку он дает прямую экспозицию на акции и не имеет промежуточного звена в виде фьючерса.