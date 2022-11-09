Мишустин: каждый рубль на обеспечение войск должен расходоваться максимально эффективно

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ и других силовых структур заявил, что финансирование на обеспечение войск в условиях специальной военной операции (СВО) должно использоваться максимально эффективно, пишет ТАСС.

Глава правительства отметил, что финансирование является важным моментом.

«Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на эти цели, должен быть использован максимально эффективно, поэтому ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что обязанностей по сохранению устойчивости экономики и всей финансовой системы никто не снимал. Мишустин утончил, что это задача находится в поле ответственности не только экономического блока, но и всей исполнительной власти.

Также глава кабмина попросил руководителей рабочих групп совета доложить в ходе заседания о результатах работы по формированию и реализации целевых заданий и по выполнению поручений президента. Руководителей Минобороны и других силовых ведомств в свою очередь обязали проинформировать о потребностях их структур в материально-технических средствах.

Также Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении войск РФ не может быть.