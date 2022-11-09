Путин утвердил список компаний сферы ТЭК, сделки с иностранными долями в которых запрещены

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 организации, сделки с иностранными долями в которых запрещены. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о компаниях-производителях оборудования, а также компаниях, оказывающих сервисные услуги для топливно-энергетического комплекса.

«Утвердить прилагаемый перечень хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, хозяйственных обществ, являющихся производителями и поставщиками тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки», — прописано в документе.

В список попали такие компании, как «Юнипро», «Энел Россия», «Schneider Electric Россия» и другие.

Указ вступает со дня его публикации, то есть, с 8 ноября.

В октябре Путин запретил без разрешения проводить сделки с акциями и долями 45 банков.

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