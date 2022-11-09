Прибыль Nissan сократилась во втором квартале на 68% из-за ухода с российского рынка

Японский автопроизводитель Nissan списал 24,1 млрд иен ($164,5 млн) во втором квартале 2022 финансового года из-за ухода с российского рынка в связи с действием международных санкций против Москвы. На фоне этих потерь прибыль автогиганта сократилась на 68% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании.

«Чистая прибыль составила 17.на 4 млрд иен меньше, чем годом ранее, из-за единовременного убытка в размере 24,1 млрд иен, зафиксированного во втором квартале, связанного с уходом компании с российского рынка и снижением доли в прибыли аффилированных лиц», — говорится в документе.

Несмотря на списания российских активов, Nissan удалось значительно нарастить выручку и операционную прибыль. Во втором квартале концерн продал на 30% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года. Это принесло производителю 2,5 трлн иен. Операционная прибыль за это время составила 91,7 млрд иен ($625,9 млн), увеличившись на 44,5%, уточняется в отчете.

7 ноября аналитики журнала «Авто.ру» подсчитали, что зарубежные автопроизводители и отраслевые бренды потеряли около $38,5 млрд после ухода из России или в результате приостановки деятельности на территории страны. При этом наибольший ущерб ($24,4 млрд) понесла компания British Petroleum, которая владела сетью автозаправочных станций и принимала участие в крупных нефтегазовых проектах.