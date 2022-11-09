Представитель Усманова опроверг обвинения властей Германии в отмывании денег

Для предположений о якобы незаконной деятельности российского предпринимателя Алишера Усманова и подозрений властей Германии в отмывании им денежных средств нет никаких оснований. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель пресс-службы бизнесмена.

8 ноября газета Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Германии сообщила, что Сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) пришли с обысками в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Алишера Усманова.

«Господин Усманов раскрыл компетентным органам полную информацию о своих доходах и расходах начиная с середины 2000-х годов, и эта информация удостоверена международными аудиторами из Большой четверки. Происхождение его денег абсолютно прозрачно», — заявил собеседник.

По его словам, в период с 2014 года Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций — в России. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в Германии, так как между двумя странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения.

«Господин Усманов посещал ФРГ прежде всего по необходимости, в силу медицинских причин, реабилитации и отдыха. Любые предположения об «отмывании» денег, их «непрозрачном» или «сомнительном» происхождении или «сокрытии» являются, таким образом, ложными и порочащими репутацию господина Усманова», — заключит представитель бизнесмена.

8 ноября немецкие СМИ сообщили, что следователи в Германии изъяли 30 картин известных художников, хранившихся ранее на яхте Dilbar. Судно, предположительно, принадлежало сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. При этим пресс-служба Усманова заявила, что картины и яхта ему не принадлежат.