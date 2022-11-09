Экономист ВШЭ Гимпельсон объявил о риске ухода для России в «экономику вчерашнего дня»

Совокупность жестких санкций, противостояние им, а также желание совершить полное импортозамещение может создать сильный шок для человеческого капитала в России, что приведет Россию к «экономике вчерашнего дня». Об этом в своем исследовании указал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

«Сочетание жестких санкций, контрсанкций и идей почти полного импортозамещения провоцирует сильный шок для человеческого капитала в России, который вынужден будет адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо формировавшейся с 1990-х годов открытой рыночной экономики», — отметил Гимпельсон.

По его словам, приспособление к антироссийским санкциям ведет лишь к внедрению простых и старых технологий, отчего происходит уход от нововведений. Поэтому, скорее всего, стоит ожидать потери серьезной части человеческого капитала, который был создан для работы в условиях открытой экономики.

Он добавил, что из-за упрощения экономики, ранее накопленные знания и опыт будут использоваться не до конца. При этом основная роль в адаптации человеческого капитала в текущих условиях будет у тех, кто уже ранее проигрывал в рамках глобальной конкуренции.

6 ноября эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток заявили, что санкции западных стран не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине. Кроме того, российский профицит платежного баланса из-за внушительной экспортной выручки по итогам 2022 года окажется близок к $240 млрд.